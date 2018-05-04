Bir anda ortaya çıktı ! Korkutan obruk

Yeni Zelanda’da bir anda ortaya çıkan; altı katlı bina yüksekliğinde, iki futbol sahası genişliğindeki obruk, gören herkesi şaşırttı.



Rotorua bölgesindeki bir çiftçi, araziye saldığı ineklerini toplamak isterken, karşısına çıkan derinlikle şoke oldu. Çünkü altı katlı bina yüksekliğinde ve iki futbol sahası genişliğinde bir obruk oluşmuştu.

Obruğun boyutunu kavrayamayan çiftçi, sabah tekrar bölgeye gittiğinde daha da çok şaşırdı.

Haberi alan basın ve bilim insanları, bölgeye akın etti.

Bilim insanı Brad Scott, daha önce gördüğü en büyük obruğun, karşısındakinin üçte biri kadar olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda’yı sallayan bu obruğun, günler süren şiddetli yağmur nedeniyle oluştuğu meydana çıktı.