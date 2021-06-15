Bir aşı uygulaması müjdesi daha; mobil aşılama araçları sahaya iniyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamasına başlanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yaptığı açıklamada yerinde aşı uygulamasının başladığını duyurdu.

Aşı takvimindeki gruplara son olarak organize sanayi bölgesinde çalışanlar dahil edilirken Bakan Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" açıklamasını yaptı.

Bundan önce de SGK'ya kayıtlı çalışanlara aşı yapılmaya başlanmıştı.

Türkiye'de 35 milyonuncu doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 35 milyonuncu doz aşının vurulduğu haberini duyurdu.

Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı.