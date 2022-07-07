Bir ayda 5 metre uzayan bitki, 60 yıl sonra çiçek açtı

Türkiye'de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi, uzun yıllar sonra bir ayda 5 metreye ulaştı. Koruma altına alınan bitki, ilk defa çiçek açtı.

Kentin turizm bölgelerinden Silifke ilçesine bağlı Akkum Mahallesinde deniz kenarında kendiliğinden yetişen ve Türkiye’de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi uzun yıllar sonra yaklaşık bir ayda 5 metreye ulaştı. Denizin 3 metre üzerinde kayalık bölgede biranda boy atarak 5 metreye ulaşan bitki tarihinde ilk defa çiçek açtı. Bazı türlerinin 50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açtığı bilinen Agave bitkisinin Mersin’deki türünün de çiçek açmasıyla yöre sakinlerinin ilgisi daha da arttı.



Silifke Kaymakamlığı tarafından etrafı tel örgüyle çevrilip üst kısmına dikenli tel takılarak korum altına alınan bitki türünün bir daha çiçek açmayanlardan olduğu öğrenildi.

“1963’DEN BERİ BU BİTKİ BURADA”

Yöre sakinlerinden 82 yaşındaki Hasan Çelik, 1960 yılında askere gittiğini ve 1963 yılında döndüğünü anımsatarak,”1963’den beri bu bitki burada vardı. Geçtiğimiz günlerde yeğenim yanıma geldi ve dayı ‘o bitki çiçek açmış’ dedi. Hem de 4-5 metre boyuna ulaşmış diye söyledi. Ben nasıl olur, bu boya ulaşmak için bayağı zaman lazım dedim. Sonra buraya geldim gerçekten inanamadım. 1 ay içinde 5 metrenin üstünde boy atmış. Ondan sonra duyarlı muhtarımızın öncülüğünde kaymakamlığa müracaat ettik ve koruma altına aldık. O gündür, bugündür Akkum’da bu bitki var” dedi.



Bitkinin 4 metreden sonra kollar açtığını kaydeden Çelik, “Belli bir zaman sonra da sarı çiçekler açtı. Özellikle bölgede yaşayan vatandaşlarımız ilk görünce çok şaşırıyorlar. Çünkü bu 1 ay içinde oldu. Eskiden taşın üstünde bir bitkiydi. Bu bitkinin deniz yoluyla geldiğini buralara tutunduğunu tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

İHA