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  3. 06 Aralık 2020 22:47

Bir başhekim daha koronavirüse yakalndı

Kocaeli’de Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş’in yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bir başhekim daha koronavirüse yakalndı
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Güneş yaptığı açıklamada, ateşlenmesi üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını, test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

İlaç tedavisine erken evrede başladığına değinen Güneş, hafif ağrıları bulunduğunu, tedavi sürecinin evinde devam ettiğini dile getirdi.

 

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