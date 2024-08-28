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Bir ''beka'' uyarısı da İmamoğlu'ndan: ''Bu ülkemizin beka sorunudur''

Bir ''beka'' uyarısı da İmamoğlu'ndan: ''Bu ülkemizin beka sorunudur''
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, olası Marmara depremi için "Ülkenin beka sorunudur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısına katılmak üzere Adıyaman'a gitti .

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret eden İmamoğlu, 6 Şubat depremlerinden bahsederek "Bu çağda, bu devirde depremin insanlarımızı tabiri caizse tümden yok eden bir afet ötesi duruma dönüşmesinin altyapısını kuran bizleriz. Gerçekten başımızı öne eğerek yürümeliyiz. Biz eğer 2023 yılında cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran ve uyandıran 99'daki Gölcük Depremi sonrası 25 yıl geçtikten sonra Gölcük'ten daha acı bir insan kaybıyla yaşadığımız depremi yaşamak utanç vericidir. Bütün bu sürecin sorumluluğunu elbette ki yöneticilerin önde duran sorumluluklarını ele alarak ama bütünüyle ele alarak, konuşarak yeni neslin depremle bu şekilde yüzleşmemesini sağlamak adına adımlar atmalıyız" dedi.

"BAŞIMIZ ÖNE EĞİK OLMALI"

İmamoğlu, "Az önce başımız öne eğik olmalı dedim. Bu memleketin bu 11 şehirdeki insanlarını mutluluk seviyesi, huzur seviyesi. Tabii kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz. O büyük acımız ama... Mutluluğu, huzuru, ekonomik seviyesi, eğitimle ilgili altyapısı bütün koşulları Türkiye'mizin herhangi bir yerindeki vatandaşıyla moral seviyesi. Aynı seviyeye gelene kadar mücadelemiz sürmelidir. Eğer aynı seviyeye geldiğini gördüğümüz anda rahatlamalıyız. Gelmiyorsa, gelmemişse rahatsız olmalı ve büyük çaba göstermeliyiz. Bu konunun siyasi, partisi veya bürokrasideki herhangi kurumu diye bir şey yok. Bir bütünüz. Birlikte ele almalı, birlikte düşünmeliyiz. İnşallah bir an önce deprem bölgesindeki yaralarımızın sarıldığı ve burada insanlarımızın güçlü ve güvenli yuvalarına kavuştuğu ve normal hayata döndükleri günleri görebiliriz. Depremden 18 ay sonra buraya gelmiş olduk. Adıyaman'dayız. Bir elimiz, bir gözümüz, bir kulağımız hep burada olacak. Kalbimizle buradayız. Bütün becerimizle buradayız" ifadelerini kullandı.

"DEPREM ÜLKENİN BEKA SORUNUDUR"

İmamoğlu, bir gazetecinin "Deprem bölgesini gördükten sonra İstanbul sizi korkutuyor mu" sorusuna ise, şöyle yanıt verdi:

"İstanbul her anında bu yönüyle hissettiğimiz ve çalışmaları sürdürdüğümüz bir şehrimiz. Bu topyekun bir mücadeledir. Topyekun mücadele kısmında ne yazık ki hala birlikte hareket edebilme kabiliyetini elde edebilmiş değiliz. Bu tür konularda yani bir bir memleketin güvenliği, bir memleketin milli bir süreçle ilgili sorumluluğu ki deprem de onlardan birisidir. Deprem ülkenin beka sorunudur. Özellikle İstanbul böylesi bir ortamda amasız, fakatsız her şeyi bir kenara koyup bir masada her türlü kabiliyetiyle, yeteneğiyle bütün kurumların bir araya gelip bir düzen kurup iş üretmesi gerekir.

Henüz o refleksi, o kabiliyeti elde edemedik. 5,5 yıldır ben bu ısrarımı yaptım. Yapmaya devam ediyorum. Bir yandan hizmetlerimizi ama bir yandan da bir olabilmeyi, birlikte hareket edebilme ısrarımızı yapıyoruz. Bu ayrımcılıkların ne yazık ki depremi yaşamış bir bölgede dahi bir kısım emarelerini görmek böyle bir tehdidi uzaktan takip ediyormuş gibi olan bir şehirde de aynı yaşadığımız olayları görmek yine başımızı bir derece daha aşağı eğiyor. Memleketimiz adına."

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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