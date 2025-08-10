Bir belediye başkanı daha CHP'ye geçti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partili Bahadın Belediyesi Başkanı Sami Eroğlu'nun CHP'ye geçtiğini açıkladı. Yozgat'ın Bahadın ilçesi Belediyesi yerel seçimlerde Memleket Partisi'nin kazandığı tek belediyeydi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Yozgat'ta Bahadın Cumhuriyet Meydanı'nda rozet takma törenine katıldı. Mitingde CHP'ye katılan Muharrem İnce de yer aldı.

Özel mitingte Memleket Partili Bahadın Belediyesi Başkanı Sami Eroğlu'nun CHP'ye geçtiğini açıkladı ve Eroğlu'na CHP rozetini otobüsün üstünde taktı.

2024 yerel seçimlerinde 1686 oyun kullanıldığı Bahadın'da Memleket Partili Sami Eroğlu oyların yüzde %41.99'unu alarak belediye başkanı olmuştu.

Kürsüde konuşan Özel, Bahadın Belediyesi'nin Memleket Partisi'nden CHP'ye 'fiilen' geçtiğini duyurarak, "Yarından itibaren de 81 ilde il başkanlıklarımızın daveti ile Memleket Partililer CHP'ye gelecekler, katılacaklar. Güç verecekler. Ben Muharrem İnce'ye yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Özel, kürsüde Sorgun-Bahadın Belediyesi Başkanı Sami Eroğlu'na ve beraberindeki belediye meclis üyelerine rozet taktı.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"(Muharrem İnce'nin CHP'ye katılması) Hepimizin yeri CHP. Bu ülkenin vatanıyla, birliğiyle, bayrağıyla, kurucusuyla derdi olmayan bütün demokratların, muhafazakar, milliyetçi, liberal, Kürt demokratların, hepsinin birleşeceği Türkiye İttifakı'nın vücut bulduğu yer Cumhuriyet Halk Partisi.

Bugün fiilen bir belediyeyi CHP'ye katıyoruz. Birazdan belediye ziyaretimizin ardından Memleket Partisi yöneticilerini CHP'ye katacağız. Yarından itibaren de 81 ilde il başkanlıklarımızın daveti ile Memleket Partililer CHP'ye gelecekler, katılacaklar. Güç verecekler. Ben Muharrem İnce'ye yürekten teşekkür ediyorum."