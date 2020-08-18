Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Atlı'nın yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atlı, "Koronavirüs testim pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi 23 gün evimde karantinada olacağım. Sizlerden ricam maske kullanarak, sosyal mesafe kurallarına uymanızı, gerekmediği sürece toplu düğün, taziye ziyaretleri alanlarda bulunmamanızı önemle rica ediyorum. Allaha emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.
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