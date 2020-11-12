Bir Belediye Başkanı daha koronavirüse yakalandı

Korona virüse yakalanan Başkan Tarhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim. Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup 14 günlük karantina sürecini evimde geçireceğim. Sağlık durumum gayet iyi. Kadirli için yapacağım çalışmalarımı evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Covid-19 salgınının arttığı bugünlerde maske mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim ve kurallara uymaya özen gösterelim" dedi.