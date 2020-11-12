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  3. 12 Kasım 2020 21:32

Bir Belediye Başkanı daha koronavirüse yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bir Belediye Başkanı daha koronavirüse yakalandı
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Korona virüse yakalanan Başkan Tarhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim. Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup 14 günlük karantina sürecini evimde geçireceğim. Sağlık durumum gayet iyi. Kadirli için yapacağım çalışmalarımı evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Covid-19 salgınının arttığı bugünlerde maske mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim ve kurallara uymaya özen gösterelim" dedi.

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