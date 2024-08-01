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Bir belediyeye daha haciz işlemi başlatıldı

Bir belediyeye daha haciz işlemi başlatıldı
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CHP'li Efeler Belediyesi'nin 308 milyon TL'lik SGK borcu nedeniyle haciz işlemi başlatıldı.

Efeler Belediyesi’nin 308 milyon TL’lik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunun 86 milyonluk kısmı için ödeme emrinin kendilerine tebliğ edildiğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; “15 günlük yasal bir itiraz süreci var ama kamudan kamuya borçlanmadaki bu icra işlemlerini anlamak mümkün değil” dedi.

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının tahsiline ilişkin tartışmalar devam ederken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediye ve iştiraklerine ait olan SGK borçlarının tahsiline yönelik ödeme emrinin geldiğini açıkladı. Efeler Belediyesi ve iştiraklerinin bugünkü rakamla 308 milyon TL civarında bir SGK borcu olduğunu ve bunun 86 milyonluk kısmı için ödeme emri gönderildiğini ifade eden Başkan Yetişkin; “Kamudan kamuya borçlanmadaki icra işlemlerini anlamak mümkün değil” dedi.

15 günlük yasal itiraz süreci olduğu için belediye hesaplarına şuan için bloke koyulmadığını belirten Başkan Yetişkin; “Efeler Belediyesi ve iştiraklerinin bugünkü rakamla 308 milyon TL civarında bir SGK borcu var. Bunun 86 milyonluk kısmının ödeme emri bugün bize tebliğ edildi. Yani 86 milyon üzerinden icra takibi başlattılar. Daha da gelecektir. Hesaplara bloke henüz konmadı. Çünkü 15 günlük yasal bir itiraz süreci var. Yasal süre içinde en az 23 milyon TL’sini ödememizi istiyorlar. Bizim açımızdan bu çok mümkün gözükmüyor ama bakacağız. Görüşmelere devam edeceğiz ama ancak icra işlemlerinin başlatılacağına yönelik tebliğ edildi. Bildiğiniz gibi Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne elektronik ortamda e-haciz işlemi yapıldı. Bize de yapılabilir yani” dedi.

CHP'li Efeler Belediyesi'nin 308 milyon TL'lik SGK borcu nedeniyle haciz işlemi başlatıldı.

“Bizim zaten paramız yok”

Yaşanan gelişmelerin hizmeti engellemeye yönelik olduğuna dair şüphe uyandırdığını iddia eden Yetişkin; “Zaten belediyelerin büyük bir borç yükü altında olduğunu biliyoruz. Sonuçta bu bir kamu alacağı. Belediye de bir kamu hizmeti görüyor. Yani kamu alacağından dolayı, bu tür icra işlemlerine başlanması, demek ki belediyelerin hizmet etmesini istemediklerinden dolayı. Belediyelerimizi zor durumda bırakmak için yapıldığı konusunda da büyük bir şüphe uyandırıyor açıkçası. Zira bizim zaten borcumuz var. Bu ödenecek bir borç. Yani bunu bir şekilde ödeyeceğiz ama kamudan kamuya borçlanmadaki bu icra işlemlerini anlamak mümkün değil. Bizim zaten paramız yok. Bir de üstüne haciz işlemleriyle karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

Ülke genelindeki her belediyenin bir şekilde SGK borcu olduğuna dikkat çeken Yetişkin “Bizim esas önceliğimiz vatandaşlarımıza, hemşerilerimize hizmet etmek. SGK borçlarını bir şekilde öderiz. Efeler Belediyesi çok büyük bir belediye. Çok güçlü bir belediye. Ancak tabi ki bir borcumuz var. Mutlaka olur. Olması da mümkündür ancak kamunun başka bir kamu hizmeti gören bir kuruma karşı yaptığı bu tavrı anlamak mümkün değil. Her belediyenin kısmen de olsa SGK’ya bir borcu var. Biz diğerlerini de takip edeceğiz. Bakalım ne yapacaklar” diye konuştu.

İlk haciz işlemi başlatılan belediye belli olduİlk haciz işlemi başlatılan belediye belli olduGüncel

 Özgür Özel ''Mali darbe girişimi'' demişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SGK borçları nedeniyle belediyelere yazı gönderilmesiyle ilgili olarak, ''Ben milletimizi bu kötülüğün karşısında iyilikle, güzellikle ve belediye başkanlarımızın yapacağı hizmetlere sahip çıkarak, destek olarak bu 'mali darbe girişimi'ni püskürtmeye davet ediyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel: ''Milletimizi mali darbe girişimini püskürtmeye davet ediyorum''Özgür Özel: ''Milletimizi mali darbe girişimini püskürtmeye davet ediyorum''Politika

 

Etiketler efeler haciz sgk borcu
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