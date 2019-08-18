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  3. 18 Ağustos 2019 09:57

Bir binanın istinat duvarı çöktü !

Karabük’te yağmur sonrası 5 katlı bir apartmanın önündeki istinat duvarı çöktü. Yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, gözyaşlarını tutamayan bir vatandaş müteahhite, "Ben size köpek gibi yalvardım 2-3 seneden beri. Bu nedir ya” diyerek sitem etti.

Bir binanın istinat duvarı çöktü !
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Karabük'ün Kurtuluş Mahallesi Adalet Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı akşam üzeri başlayan yağmur nedeniyle çöktü. Meydana gelen olayda apartmanda oturan bir aile istinat duvarının yıkılmasının ardından binayı terk etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri istinat duvarının çöktüğü alana güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışları kapattı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanın elektriği kesildi.

Bir vatandaş dairesinin bulunduğu apartmanda böyle bir olayın meydana gelmesinden dolayı gözyaşlarını tutamayarak müteahhite, “Ben size köpek gibi yalvardım 2-3 seneden beri. Bu nedir ya” sözleriyle tepki gösterdi. Diğer vatandaşlar apartmanın çevresinde gerekli çalışmaların zamanında yapılmadığını belirttiler. 

İHA

karabük , duvar , istinat
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