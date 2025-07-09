Bir bira grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Tuborg grubu ürünlerine zam geldiğini duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artış yapıldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamada Tuborg grubuna ait ürünlerde yeni zamların uygulandığını duyurdu. Dündar’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı güncel fiyatlar şu şekilde:

50 cl Depozitolu Şişe: 83 TL

50 cl Depozitosuz Şişe: 85 TL

33 cl Depozitolu Şişe: 60 TL

33 cl Depozitosuz Şişe: 70 TL

50 cl Kutu: 85 TL

33 cl Kutu: 70 TL

50 cl Special Kutu: 117 TL

Tuborg grubuna en son 9 Ocak 2025 tarihinde zam yapılmıştı. Son artışlar, yılbaşındaki fiyat listesi üzerinden hesaplanan oranlara göre düzenlendi.