Bir bu eksikti! Çekirge istilası Türkiye'ye mi geliyor ?

Afrika’da başlayan çekirge istilası, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerle bir anda gündeme oturdu. Twitter’da açılan #çekirgeistilası etiketi, bir günde binlerce tweetin atıldığı bir konuya dönüştü. İddiaların başında ise “çekirge istilasının Türkiye’ye yöneldiği” geliyor.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, çekirge istilasının Türkiye’nin sınır komşuları olan İran ve Irak’ta da ortaya çıktığı iddia ediliyor. Ancak bu konuda iki ülkenin resmi makamlarından yapılmış bir açıklama yok.

TÜRKİYE RİSK ALTINDA DEĞİL

FAO’nun yayınladığı son haritaya göre Türkiye risk bölgeleri içinde yer almıyor.

Haritaya göre yeşil bölgeler risk barındırmıyor. Sarı bölgeler hafif risk alanlarını ifade ederken, turuncu bölgeler çekirgelerin ürünler için tehdit oluşturduğu ve önlem alınması gereken bölgeleri gösteriyor. Kırmızı bölgeler ise yüksek risk alanlarını ifade ediyor.

Ayrıca FAO'nun çekirge hareketleri tahminlerine göre Mart-Haziran ayları arasında çekirge sürülerinin Türkiye sınırlarına yakın bölgelere hareket edeceği öngörülmüyor.

BM’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) ise Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yayımladığı durum raporunda, Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya’da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerin oluşmaya başladığına dikkati çekti.

Bölgedeki durumun “alarm verici” seviyelerde olduğu belirtilen raporda, çekirgelerin yeniden üremeye başladığı ve bu sürülerin gıda güvenliğine benzeri görülmemiş tehdit oluşturduğu aktarıldı.

Raporda, çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi.

‘400 KATINA ÇIKABİLİR!’

euronews'e konuşan BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Acil Durum ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Daniele Donati de haziran ayına kadar çekirge nüfusunun rahatlıkla 400 katına çıkabileceğini söyledi

DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.