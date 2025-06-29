Bir cep telefonu bataryası daha bomba gibi patladı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Hatay'da bir telefon tamircisinde tamire getirilen cep telefonu patlayarak alev aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde bulunan Balıkçılar Çarşısı’ndaki bir telefon tamir dükkanında müşteriye ait arızalı bir cep telefonu, inceleme sırasında bir anda patlayarak alev aldı.
Çalışanlar alevlere soğukkanlılıkla müdahale ederek büyümeden söndürdü.
Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol