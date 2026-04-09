Bir CHP'li belediye başkanı daha gözaltında!

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı "bankamatik memuru" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İzmir siyaseti, sabah saatlerinde Bornova Belediyesi'ne yönelik düzenlenen şok operasyonla sarsıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Operasyonun temelinde, Bornova Belediyesi bünyesinde A.A. isimli bir şahsın fiilen çalışmadığı halde maaş aldığı, yani "bankamatik memuru" olarak istihdam edildiği iddiaları yer alıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialara yönelik SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda düğmeye bastı.

Soruşturma çerçevesinde "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.