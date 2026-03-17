  1. Anasayfa
  2. Güncel
  Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklanarak cezaevine konuldu!

Güncelleme:

İstanbul merkezli yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında Kuşadası Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Ömer Günel’in de bulunduğu 5 kişi, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi’ne yönelik başlatılan "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, yargı süreci tutuklamalarla sonuçlandı.

MASAK Raporları ve HTS Kayıtları Delil Oldu

Soruşturma kapsamında elde edilen tanık beyanları ve müşteki ifadelerinin yanı sıra, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı hesap hareketleri raporu davanın seyrini değiştirdi. Şüphelilerin HTS kayıtları ve dijital materyalleri üzerinden yapılan incelemeler sonucunda; Aydın, İzmir ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından "tutuklama" talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan isimlerden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü M.G., mimar M.C., iş adamı F.Z. ve H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir İsim Adli Kontrol Şartıyla Serbest

Dosya kapsamında gözaltına alınan Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü A.T. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın derinleşerek devam edeceği ve belediyenin imar dosyalarının geriye dönük incelendiği öğrenildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı
Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı
Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı
Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu
İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu
Donmak üzereyken bulmuştu, 2,5 ay boyunca elleriyle besleyip doğaya saldı
Donmak üzereyken bulmuştu, 2,5 ay boyunca elleriyle besleyip doğaya saldı
Yakıtına, rengine vites tipine göre Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar belli oldu
Yakıtına, rengine vites tipine göre Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar belli oldu
Etiketler kuşadası belediyesi ömer günel rüşvet soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı masak Aydın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Füzeler hastaneyi vurdu! Bu savaş değil, bir katliam! Füzeler hastaneyi vurdu! Bu savaş değil, bir katliam! Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti! Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti! İstanbul'da bir araç seyir halindeyken alev topuna dönüştü, sürücü kendini aracından aşağı attı! İstanbul'da bir araç seyir halindeyken alev topuna dönüştü, sürücü kendini aracından aşağı attı! Ekrem İmamoğlu'nun davasına ''ziyaretçi'' kısıtlaması getirildi! Ekrem İmamoğlu'nun davasına ''ziyaretçi'' kısıtlaması getirildi! Bakan Çiftçi kafa karıştıran multimedya yasağının detaylarını anlattı Bakan Çiftçi kafa karıştıran multimedya yasağının detaylarını anlattı Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu İstanbul'da 7 yıldır 'kayıp' olarak aranan kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İstanbul'da 7 yıldır 'kayıp' olarak aranan kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti Bahçeli: Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır Bahçeli: Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır İstanbul'da yangın faciası: Mahalleli ''imdat'' çığlıklarına koştu İstanbul'da yangın faciası: Mahalleli ''imdat'' çığlıklarına koştu