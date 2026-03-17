Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklanarak cezaevine konuldu!

İstanbul merkezli yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında Kuşadası Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Ömer Günel’in de bulunduğu 5 kişi, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi’ne yönelik başlatılan "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, yargı süreci tutuklamalarla sonuçlandı.

MASAK Raporları ve HTS Kayıtları Delil Oldu

Soruşturma kapsamında elde edilen tanık beyanları ve müşteki ifadelerinin yanı sıra, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı hesap hareketleri raporu davanın seyrini değiştirdi. Şüphelilerin HTS kayıtları ve dijital materyalleri üzerinden yapılan incelemeler sonucunda; Aydın, İzmir ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından "tutuklama" talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan isimlerden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü M.G., mimar M.C., iş adamı F.Z. ve H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir İsim Adli Kontrol Şartıyla Serbest

Dosya kapsamında gözaltına alınan Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü A.T. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın derinleşerek devam edeceği ve belediyenin imar dosyalarının geriye dönük incelendiği öğrenildi.

İHA