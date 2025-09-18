Bir CHP'li belediye başkanı hakkında daha soruşturma başlatıldı

Muğla'da Belediye Başkan Yardımcısı'nın gözaltına alındığı CHP’li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma başlatıldı.

Muğla’nın Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında yürütülen soruşturmada kapsamında, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında, belediye personelinin ihbarını işleme almadığı, personelin yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialara ilişkin gerekli incelemeleri başlatmaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ayrıca, müteahhit M.Y. ve oğlu M.Y. hakkında da gözaltı kararı verildi. M.Y. gözaltına alınırken, M.Y. ise firari olarak aranıyor. (DHA)

DHA