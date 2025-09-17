Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Belediye Başkan yardımcısı gözaltında

Muğla'nın CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne sabah erken saatlerde operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı'nın gözaltına alındığı belirtildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde CHP'li belediyeye sabah erken saatlerde emniyet güçlerince operasyon yapıldı.

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Operasyonun bir CİMER şikayetinden kaynaklandığı ve 'imar yolsuzluğu' iddiasıyla gerçekleştiği ileri sürüldü.

Yapılan operasyonda Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek’in gözaltına alındığı ifade edildi.

2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Ali Erdoğan, Köyceğiz Belediyesi'ni en yakın rakibi olan AK Partili Kamil Ceylan'ın iki katına yakın oy alarak 15 bin 643 oy ve yüzde 60,10 oranla kazanmıştı.

2024 yerel seçimleri Köyceğiz Belediyesi seçim sonuçları