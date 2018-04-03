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  3. 03 Nisan 2018 23:34

Bir Çiftlik Bank operasyonu daha !

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şüpheli olan Hakkı Cangül'e operasyon düzenlendi.

Bir Çiftlik Bank operasyonu daha !
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Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranan şüphelilerden Hakkı Cangül Maltepe’de polis operasyonuyla yakalandı. Öte yandan akşam saatlerinde de Çiftlik Bank soruşturmasında kırmızı bültenle aranan Düzgün Genç Bulgaristan'da yakalanmıştı.
 
Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranan şüphelilerden Hakkı Cangül Maltepe’de polis operasyonuyla yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU! YAKALANDI

Çiftlik Bank olayına ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Kırmızı bülten çıkarılan isimlerden Düzgün Genç adlı zanlı Bulgaristan’da yakalandı.

Türkiye zanlının iadesi için harekete geçti.

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