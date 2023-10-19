Bir dev şirket daha halka arza hazırlanıyor

İnşaat sektörünün önemli isimlerinden Güriş Holding’in iştiraki olan Mogan Enerji Yatırım Holding, halka arz olmaya hazırlanıyor.

Son aylarda halka arz olan şirketlerin sayısı giderek artıyor. İnşaat sektörünün önemli isimleri arasında yer alan 1958 yılında İdris Yamantürk tarafından kurulan Güriş Holding’in iştiraki Mogan Enerji Yatırım Holding, halka arz açılmak üzere SPK’ya başvurdu.

Ekonomist’te yer alan habere göre yasal onayların ardından şirketin yüzde 15’inin halka arz edilmesi bekleniyor.

Mogan Enerji Yatırım Holding’in CEO’su Ali Karaduman şirketin halka arz süreci hakkında şöyle konuştu: Borsa İstanbul’da halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay bekliyoruz. Şirketin sermayesinin yüzde 15’ini halka açma hedefimiz var. Halka arz gelirinin yüzde 45’ini yeni yatırımlarda, yüzde 45’ini mevcut borçların erken kapanmasında ve yüzde 10’unu işletme sermayesinde kullanılacağız. Halka açılmaya ticari olarak bakmıyoruz. Şirketin kurumsallaşması için atılan bir adım. Şirketin üçüncü kuşağı İdris Yamantürk’ün çocukları da işe dahil oluyor. Profesyoneller şirketlerin yönetiminde aktifler. Bu anlamda kurumsallaşma bizim için önemli.