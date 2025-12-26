  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir dijital para transfer firmasına daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Bir dijital para transfer firmasına daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Bir dijital para transfer firmasına daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
Güncelleme:

Bir süredir dijital para transfer şirketlerine yönelik peşpeşe düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. VEPARA Elektronik ödeme hizmetleri şirketleri hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 6 ilde operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkililerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında '7258 sayılı kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde rol oynadıkları, bu suretle 'Para nakline aracılık etme' suçunu işledikleri belirlendi. Yürütülen soruşturma neticesinde; örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda, delillerin muhafazası amacıyla şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. (DHA)

 

 

 

DHA

text-ad
Etiketler vepara operasyon gözaltı soruşturma VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin nesli tehlike altındaki eşsiz güzelliği kameralara yakalandı Türkiye'nin nesli tehlike altındaki eşsiz güzelliği kameralara yakalandı Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini katlettiler! Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini katlettiler! Gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu serbest bırakıldı Gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu serbest bırakıldı Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! TFF 30 gözlemcinin bahis oynadığını tespit etti: Hepsi PFDK'ya sevk edildi! TFF 30 gözlemcinin bahis oynadığını tespit etti: Hepsi PFDK'ya sevk edildi! Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı; 8'i öldü, bazıları kayıp! Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı; 8'i öldü, bazıları kayıp! Fenerbahçe taraftarı Sadettin Saran'ı böyle karşıladı! Fenerbahçe taraftarı Sadettin Saran'ı böyle karşıladı! Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu! Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu! Eski TFF Başkan vekili ve 3 kişi hakkında karar verildi Eski TFF Başkan vekili ve 3 kişi hakkında karar verildi Sadettin Saran'ın adını kullanmışlar! Suç duyurusunda bulunacak! Sadettin Saran'ın adını kullanmışlar! Suç duyurusunda bulunacak!
Türkiye'nin 12 bin yıllık tarihi noktasındaki binlerce yıllık sırların kapıları ziyaretçilere açıldı Türkiye'nin 12 bin yıllık tarihi noktasındaki binlerce yıllık sırların kapıları ziyaretçilere açıldı Meteoroloji ve AKOM'un ardından Valilik de uyardı: Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji ve AKOM'un ardından Valilik de uyardı: Lapa lapa kar geliyor! Ek zam bekleyenlere kötü haber: Asgari ücrete asgari zam Resmi Gazete'de yayımlandı! Ek zam bekleyenlere kötü haber: Asgari ücrete asgari zam Resmi Gazete'de yayımlandı! 500 bin sosyal konut ve kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası için yeni karar 500 bin sosyal konut ve kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası için yeni karar Af düzenlemesinden yararlanamayan 120 bin mahkum için harekete geçildi! Af düzenlemesinden yararlanamayan 120 bin mahkum için harekete geçildi! AK Parti'nin af yasası sonrası cezaevlerinden tahliyeler başladı! AK Parti'nin af yasası sonrası cezaevlerinden tahliyeler başladı! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var!