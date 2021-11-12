Bir dizi daha ekranlara veda ediyor: İşte tarihi!

Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın başrollerini paylaştığı Show TV’nin iddialı dizisi Yalancı 10. bölümde final yapıyor.

Show TV’nin Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizisi Yalancı ekrana veda ediyor.

Süreç Film’in uyarlama dizisi başta cuma akşamları seyirciyle buluşmuş, ardından da Aziz dizisi başlayınca yayın günü değiştirilmiş ve salıya alınmıştı.



Bir öğretmenin başına gelen olayı ispat etmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatan, nefes nefes olayları konu alan dizinin 10. bölümde final yapacağı öğrenildi.