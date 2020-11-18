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  3. 18 Kasım 2020 20:54

Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisine ait kliniği bulunan doktor Ali Murat Dilek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü
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20 yıl aile hekimi olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında Mustafakemalpaşa ilçesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp üzerine özel kliniği bulunan doktor Ali Murat Dilek, yaklaşık bir ay önce solunum yetmezliği ve öksürük şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Astım ve bronşit rahatsızlığı bulunan Dilek’in testi pozitif çıktı.

ÖLÜMÜ KENTTE ÜZÜNTÜYLE KARŞILANDI
Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Dilek, bugün doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Dilek’in ölümü kentte üzüntüyle karşılandı.

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