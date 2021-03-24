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Bir doktoru daha kaybettik!

İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan Dr. Mehmet Kadir Göktürk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul'da Dr. Mehmet Kadir Göktürk yakalandığı koronavirüs nedeniyle bugün hayatını kaybetti. Göktürk için bugün Eyüpsultan Cami'nde cenaze namazı düzenlendi. Göktürk, kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Tokmaktepe Mezarlığına defnedildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Göktürk, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı.

İSTANBUL TABİP ODASI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Tabip Odası da Göktürk için bir mesaj yayınlayarak, "1995 yılı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından, Medicana Çamlıca Hastanesi hekimlerinden, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı üyemiz Dr. Mehmet Kadir Göktürk'ü 24 Mart 2021 tarihinde COVID-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Etiketler doktor mehmet kadir göktürk
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