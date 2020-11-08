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  3. 08 Kasım 2020 22:56

Bir doktoru daha koronavirüsten kaybettik

Türk Tabipleri Birliği Ankara'da görev yapan kulak, burun, boğaz uzmanı doktor Salim Akın'ın Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Bir doktoru daha koronavirüsten kaybettik
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Ankara'da bir sağlık çalışanı daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara'da görev yapan kulak, burun, boğaz uzmanı doktor Salim Akın'ın Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

TTB'den Akın'ın vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Özel Özkaya Tıp Merkezi'nde Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı olarak çalışan Dr. Salim Akın’ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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