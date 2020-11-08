Bir doktoru daha koronavirüsten kaybettik

Ankara'da bir sağlık çalışanı daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara'da görev yapan kulak, burun, boğaz uzmanı doktor Salim Akın'ın Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

TTB'den Akın'ın vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Özel Özkaya Tıp Merkezi'nde Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı olarak çalışan Dr. Salim Akın’ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.