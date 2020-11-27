Bir doktoru daha koronavirüsten kaybettik

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TBB, Dr. Akalın'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. TTB'nin mesajı şöyle:
"Bursa'da çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Akalın'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz."
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