  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir evladımız daha şehit düştü!

Bir evladımız daha şehit düştü!

Bir evladımız daha şehit düştü!
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya X hesabından, İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 9 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

 

Etiketler şehit pençe - kilit operasyon tsk asker mehmetçik msb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Lig'te bir ayrılık daha
Bir kadın cinayeti daha! Pusu kurup öldürdü!
Sokak hayvanları bakımevinde skandal iddia
Erdoğan: Emeklilere 5 bin TL ek ikramiye ödenecek!
Çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı
Sağanak yağış Artvin'i fena vurdu!
Marmaray'da 9 milyonluk gasp kamerada!
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı!
96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma
Hamas'tan ''esir infazlarına başlıyoruz'' tehdidi