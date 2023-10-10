Bir evladımız daha şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya X hesabından, İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 9 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”