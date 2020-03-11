Bir festival daha koronavirüs kurbanı oldu

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlediği toplantıda, Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı kentte önlemler aldıklarını ifade etti.

Belediye sağlık ekiplerinin kentte toplu ulaşımı sağlayan minibüsleri ve taksilerin tamamını dezenfekte ettiklerini anlatan Gürkan, toplu yaşamın yoğun olduğu alanlara el dezenfektan makineleri yerleştirilmeye başlandığını dile getirdi.

KATILIMCILARIN ÇOĞU BALKAN ÜLKELERİNDEN GELİYOR

Kovid-19 salgınının Balkan ülkelerindeki etkisinin arttığına dikkat çeken Gürkan, şunları söyledi: “Özellikle son birkaç gündür Bulgaristan’ın Plevne ve Gabrovo ardından Kuzey Makedonya’da korona virüs haberleri geliyor. Yunanistan’da zaten vardı. Virüsün ortaya çıkmış olması nedeniyle 10-12 Nisan tarihlerinde yapacağımız Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali’ni ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Çünkü festivalimize katılan bandoların büyük çoğunluğu Balkan ülkelerinden geliyorlar. Festivali daha sonra da yapabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın güvenliğini riske sokacak hiçbir şeyi yapmama kararı aldık. Gerekli hassasiyetleri ortaya koymamız gerekiyor. Sıkıntılı süreç bittikten sonra festivali ileri bir tarihte yapacağız.”