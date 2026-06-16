  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir günde 62 deprem olmuştu! Prof. Dr. Naci Görür'ün 7 büyüklüğündeki deprem uyarısı olay oldu!

Bir günde 62 deprem olmuştu! Prof. Dr. Naci Görür'ün 7 büyüklüğündeki deprem uyarısı olay oldu!

Bir günde 62 deprem olmuştu! Prof. Dr. Naci Görür'ün 7 büyüklüğündeki deprem uyarısı olay oldu!
Güncelleme:

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde büyüklükleri 0.8 ile 3.9 arasında değişen 62 sarsıntı yaşandı. AFAD'ın duyurduğu sismik hareketliliğin ardından, Prof. Dr. Naci Görür'ün bölgedeki Ecemiş fayı hakkında yaptığı "7'nin üzerinde deprem üretebilir" uyarısı yeniden gündeme geldi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinde başlayarak peş peşe devam eden sismik hareketlilik, bölgedeki fay hatlarının durumunu ve deprem riskini yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı. 

AFAD Verilerine Göre Pınarbaşı'nda Peş Peşe 62 Sarsıntı

Gece saatlerinden itibaren Kayseri semalarında kaydedilen deprem fırtınasının oransal ve sayısal boyutlarına dair elde edilen resmi tespitler şu şekildedir:

 AFAD'ın sismik ölçüm istasyonlarından alınan verilere göre, akşam saatlerinden itibaren bölgede irili ufaklı tam 62 adet bağımsız deprem meydana geldi.

 Yaşanan sarsıntıların en küçüğü 0.8 büyüklüğünde ölçülürken, en büyüğü 3.9 büyüklüğüne ulaştı.

Olumsuz Durum Rapor Edilmedi

Meydana gelen bu yoğun sismik hareketlilikte herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar yaşanmadığı ilgili makamlarca teyit edildi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün Tarihi Uyarısı: "Ecemiş Fayı 7'nin Üzerinde Deprem Üretir"

Bölgede kaydedilen sarsıntıların ardından, Türkiye'nin önde gelen yerbilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür'ün geçtiğimiz yıl Kayseri'deki fay hatlarına dair yaptığı bilimsel analizler yeniden önem kazandı. Görür'ün aktif fay hatlarına ilişkin tespitleri şu uyarılardan oluşuyor:

Görür'ün analizlerine göre Kayseri, Orta Anadolu bölgesinin en büyük fay sistemlerinden biri olarak bilinen Ecemiş fayının tam üzerinde ("kucağında") konumlanıyor. Uzman isim, bölgenin sismik açıdan yapısal zayıflığına da dikkat çekiyor.

Aktif durumdaki bu fayın özellikleri hakkında bilgi veren Görür, zaman vermek istemediğini ancak fayın boyu, posu ve jeolojik karakteri itibarıyla gelecekte 7 ve üzerinde bir deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu açıkça ifade etmişti.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Dün doğum günüydü... Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem hayatını kaybetti
Dün doğum günüydü... Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem hayatını kaybetti
Ankara yeni havalimanına kavuştu! Dev proje 8 ayda tamamlandı
Ankara yeni havalimanına kavuştu! Dev proje 8 ayda tamamlandı
Yaren leyleğin eşi Nazlı inadını kırdı! 5 yıl sonra bir ilk
Yaren leyleğin eşi Nazlı inadını kırdı! 5 yıl sonra bir ilk
9 yıllık evliliğini noktalayan güzel oyuncudan dikkat çeken sözler
9 yıllık evliliğini noktalayan güzel oyuncudan dikkat çeken sözler
Temmuz zammında tablo netleşiyor: Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Temmuz zammında tablo netleşiyor: Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Türk Boğazları'ndan geçiş ücretine zam geliyor
Türk Boğazları'ndan geçiş ücretine zam geliyor
Ford'un efsane modeli elektriklendi ve 915 km menzille yenilenerek geri döndü!
Ford'un efsane modeli elektriklendi ve 915 km menzille yenilenerek geri döndü!
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu.. Hamal ile ekranlara geri dönüyor
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu.. Hamal ile ekranlara geri dönüyor
Etiketler Kayseri deprem pınarbaşı prof. dr. naci görür AFAD son depremler Ecemiş Ecemiş fayı fay hattı fay Kayseri fay hattı Kayseri'de 62 deprem sismik hareketlilik 7 büyüklüğünde deprem uyarısı Haber3 deprem Türkiye fay haritası naci görür
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da güpegündüz bir turiste hayatının şokunu yaşattılar İstanbul'da güpegündüz bir turiste hayatının şokunu yaşattılar Kahramanmaraş'taki kanlı okul saldırısında korkunç ihmal! 32 kez rehberliğe yönlendiri Kahramanmaraş'taki kanlı okul saldırısında korkunç ihmal! 32 kez rehberliğe yönlendiri TRT, İran-Yeni Zelanda maçındaki spiker hatasını affetmedi! TRT, İran-Yeni Zelanda maçındaki spiker hatasını affetmedi! Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu.. Hamal ile ekranlara geri dönüyor Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu.. Hamal ile ekranlara geri dönüyor Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç'ın Yunanistan sahillerindeki erken balayı tatili olay oldu Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç'ın Yunanistan sahillerindeki erken balayı tatili olay oldu DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu! DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Hava durumu raporunda yine yağış alarmı var! Önce aşırı sıcaklar, ardından yağmur geliyor... Hava durumu raporunda yine yağış alarmı var! Önce aşırı sıcaklar, ardından yağmur geliyor... Yabancı uyruklu gelin kayınpederini döve döve öldürdü Yabancı uyruklu gelin kayınpederini döve döve öldürdü TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e çok sert yanıt! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e çok sert yanıt! Murat Övüç'ten sürpriz karar! İzmirli sevgilisiyle evleneceği tarihi açıkladı! Murat Övüç'ten sürpriz karar! İzmirli sevgilisiyle evleneceği tarihi açıkladı!
ABD'de B-52 bombardıman uçağı düştü! Kurtulan yok! ABD'de B-52 bombardıman uçağı düştü! Kurtulan yok! 35 yaşında vefat eden güzel oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı 35 yaşında vefat eden güzel oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı Bir ilimiz diken üstünde! Sadece dün gece tam 62 deprem meydana geldi Bir ilimiz diken üstünde! Sadece dün gece tam 62 deprem meydana geldi Akaryakıta indirim üstüne indirim: Tabelalar bir kez daha değişiyor! Akaryakıta indirim üstüne indirim: Tabelalar bir kez daha değişiyor! Asena, daha önce ''ağabeyim'' dediği iş insanı ile yeni bir aşka yelken açtı Asena, daha önce ''ağabeyim'' dediği iş insanı ile yeni bir aşka yelken açtı İstanbul'un lüks oto galerisinde 141 milyon TL'lik vurgun iddiası! İstanbul'un lüks oto galerisinde 141 milyon TL'lik vurgun iddiası! Uruguay ile Suudi Arabistan 1-1 berabere kaldı, Fernando Muslera rekor kırdı! Uruguay ile Suudi Arabistan 1-1 berabere kaldı, Fernando Muslera rekor kırdı! İkinci el araç satışına ceza yağmuru! Kesilen cezalar 5,5 ayda 108 milyon TL'yi aştı İkinci el araç satışına ceza yağmuru! Kesilen cezalar 5,5 ayda 108 milyon TL'yi aştı ''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' dediği için TSK'dan ihraç edilen teğmenden büyük başarı ''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' dediği için TSK'dan ihraç edilen teğmenden büyük başarı Bunlar da bozkırın somonları! Denize kıyısı olmayan ilimizden 49 ülkeye somon ihracatı! Bunlar da bozkırın somonları! Denize kıyısı olmayan ilimizden 49 ülkeye somon ihracatı!