Bir günde 62 deprem olmuştu! Prof. Dr. Naci Görür'ün 7 büyüklüğündeki deprem uyarısı olay oldu!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde büyüklükleri 0.8 ile 3.9 arasında değişen 62 sarsıntı yaşandı. AFAD'ın duyurduğu sismik hareketliliğin ardından, Prof. Dr. Naci Görür'ün bölgedeki Ecemiş fayı hakkında yaptığı "7'nin üzerinde deprem üretebilir" uyarısı yeniden gündeme geldi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinde başlayarak peş peşe devam eden sismik hareketlilik, bölgedeki fay hatlarının durumunu ve deprem riskini yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı.

AFAD Verilerine Göre Pınarbaşı'nda Peş Peşe 62 Sarsıntı

Gece saatlerinden itibaren Kayseri semalarında kaydedilen deprem fırtınasının oransal ve sayısal boyutlarına dair elde edilen resmi tespitler şu şekildedir:

AFAD'ın sismik ölçüm istasyonlarından alınan verilere göre, akşam saatlerinden itibaren bölgede irili ufaklı tam 62 adet bağımsız deprem meydana geldi.

Yaşanan sarsıntıların en küçüğü 0.8 büyüklüğünde ölçülürken, en büyüğü 3.9 büyüklüğüne ulaştı.

Olumsuz Durum Rapor Edilmedi

Meydana gelen bu yoğun sismik hareketlilikte herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar yaşanmadığı ilgili makamlarca teyit edildi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün Tarihi Uyarısı: "Ecemiş Fayı 7'nin Üzerinde Deprem Üretir"

Bölgede kaydedilen sarsıntıların ardından, Türkiye'nin önde gelen yerbilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür'ün geçtiğimiz yıl Kayseri'deki fay hatlarına dair yaptığı bilimsel analizler yeniden önem kazandı. Görür'ün aktif fay hatlarına ilişkin tespitleri şu uyarılardan oluşuyor:

Görür'ün analizlerine göre Kayseri, Orta Anadolu bölgesinin en büyük fay sistemlerinden biri olarak bilinen Ecemiş fayının tam üzerinde ("kucağında") konumlanıyor. Uzman isim, bölgenin sismik açıdan yapısal zayıflığına da dikkat çekiyor.

Aktif durumdaki bu fayın özellikleri hakkında bilgi veren Görür, zaman vermek istemediğini ancak fayın boyu, posu ve jeolojik karakteri itibarıyla gelecekte 7 ve üzerinde bir deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu açıkça ifade etmişti.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...