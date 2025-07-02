Bir haftada arı sokmasından 3'üncü ölüm!

Denizli'de arı sokması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki adam, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece bir haftada arı sokması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki H.K.'yi arı soktu. Sokmanın ardından aniden fenalaşan H.K.'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti.

Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan K.'nin, arı alerjisi nedeniyle anafilaktik şoka girdiği öğrenildi. Hastanede tedavi gören H.K. 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından doktorların tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti. H.K.'nin vefatı yakınları tarafından büyük üzüntüye neden oldu.

Hayatını kaybeden H.K., Bağbaşı Merkez camide kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı mezarlığına defnedildi.

ARI SOKMASI SONUCU İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Çamlıca Mahallesi'nin eski muhtarı H.Y. (73), arı sokması sonucu hayatını kaybetmişti.

Dün ise Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki O.D, arı sokması sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA