  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir haftada arı sokmasından 3'üncü ölüm!

Bir haftada arı sokmasından 3'üncü ölüm!

Bir haftada arı sokmasından 3'üncü ölüm!
Güncelleme:

Denizli'de arı sokması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki adam, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece bir haftada arı sokması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki H.K.'yi arı soktu. Sokmanın ardından aniden fenalaşan H.K.'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti.

Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan K.'nin, arı alerjisi nedeniyle anafilaktik şoka girdiği öğrenildi. Hastanede tedavi gören H.K. 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından doktorların tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti. H.K.'nin vefatı yakınları tarafından büyük üzüntüye neden oldu.

Hayatını kaybeden H.K., Bağbaşı Merkez camide kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı mezarlığına defnedildi.

ARI SOKMASI SONUCU İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Çamlıca Mahallesi'nin eski muhtarı H.Y. (73), arı sokması sonucu hayatını kaybetmişti. 

Dün ise Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki O.D, arı sokması sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

İHA

text-ad
Etiketler arı sokması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği erken seçim tarihini verdi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği erken seçim tarihini verdi! Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' İBB soruşturmasının Nostradamus'u Rasim Ozan Kütahyalı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı İBB soruşturmasının Nostradamus'u Rasim Ozan Kütahyalı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... Türkiye'nin zirvedeki akılalmaz ''herkesten nefret ediyorum evi''ni gören gözlerine inanamadı! Türkiye'nin zirvedeki akılalmaz ''herkesten nefret ediyorum evi''ni gören gözlerine inanamadı! Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti! Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti! Serenay Sarıkaya'nın siyah tanga bikinili doğum günü pozları olay oldu Serenay Sarıkaya'nın siyah tanga bikinili doğum günü pozları olay oldu AK Parti'de İmamoğlu korkusu büyüyor: ''İmamoğlu cezaevinden çıkarsa biteriz'' AK Parti'de İmamoğlu korkusu büyüyor: ''İmamoğlu cezaevinden çıkarsa biteriz''
Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu ''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı ''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı Demet Özdemir tatil sezonunu açtı: Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı Antalya'da korku dolu anlar: 10 bin TL ödül uğruna hastanelik oldular... Antalya'da korku dolu anlar: 10 bin TL ödül uğruna hastanelik oldular... CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu TÜDER Başkanı Küçük'ten doğalgaza fahiş zamma çok sert tepki: ''Vatandaşla alay ediliyor!'' TÜDER Başkanı Küçük'ten doğalgaza fahiş zamma çok sert tepki: ''Vatandaşla alay ediliyor!'' Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Miss Turkey'in tartışılan güzeli İdil Bilgen'in dönüşü muhteşem oldu; değişimiyle dikkat çekti! Miss Turkey'in tartışılan güzeli İdil Bilgen'in dönüşü muhteşem oldu; değişimiyle dikkat çekti!