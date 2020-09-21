Bir hekim daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

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Elazığ'da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Orhan Özdiller koronavirüs yüzünden vefat etti.
TTB’nin mesajında “Elazığ’da çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı meslektaşımız Dr. Orhan Özdiller’i COVID-19 nedeniyle kaybettik” denildi.
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