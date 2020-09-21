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  3. 21 Eylül 2020 10:07

Bir hekim daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ‘Ölüyoruz, sesimizi duyan var mı?’ etiketiyle bir sağlık çalışanının daha korona yüzünden vefat ettiğini duyurdu.

Bir hekim daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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Elazığ'da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Orhan Özdiller koronavirüs yüzünden vefat etti.

TTB’nin mesajında “Elazığ’da çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı meslektaşımız Dr. Orhan Özdiller’i COVID-19 nedeniyle kaybettik” denildi.

 

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