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Bir içki grubuna daha zam geldi

Bir içki grubuna daha zam geldi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, elma, armut ve bal şarabı gibi fermente edilmiş içeceklerde maktu ÖTV tutarı artırılmıştı. Kararla İçeriği 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu.

Aybaş, bu kararın ardından 2 markada içeceklere gelen zammı paylaştı.

Buna göre aynı şirkete ait iki ürüne 5 lira zam yapıldı.

Editörün Notu:
Türkiye'de kanunen alkol ve sigara markalarınn basın yoluyla paylaşılması yasak olduğu için aşağıdaki listedeki markalar Haber3.com editörleri tarafından mozaiklenmiştir. 

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Etiketler alkol zam alkol grubu zam geldi tekel
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