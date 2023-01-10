Alkollü içeceklerde 6 ayda bir yurtiçi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) kadar artırılan otomatik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle bir alkol grubuna daha zam geldi.

Yeni yılın ilk günlerinde zamlar belirlenmeye başlandı. Bu yıl için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22.30 olarak belirlenmişti.

ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenince bira ve sigaradan sonra bir içki grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ise 9 Ocak’ta sosyal medya hesabından Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam geçişi olduğunu duyurdu.