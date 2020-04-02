Bir ilçe karantinaya alındı!

Artvin’de Borçka ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Aralık köyü yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.



Artvin Valisi Yılmaz Doruk Başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünün 2 Nisan tarihi saat 24.00 itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alındığı kaydedildi.

Zorunlu haller ve tedarik zincirinin bozulmaması için gerekli tedbirlerin kaymakamlıkça alınacağı ifade edilen açıklamada, Borçka merkezinden geçen şehirler arası kara yolunun karantina kapsamı dışında bırakılacağı vurgulandı.

Açıklamada, kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla 2'şerli kalabalıkların olması, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye dikkat etmesi, aksi durumların kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.

Alınan karar doğrultusunda Borçka ilçe merkezinden köylere gidiş geliş tüm yollarda kontrol kolluk birimlerince sağlanarak kaymakamlığın gerekli gördüğü yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Borçka ilçesinde köyler arası geçiş, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret ikinci bir karara kadar yasaklandı. Borçka ilçesinde tüm muhtar ve azalar, mahalle ve köyleriyle ilgili alınan kararların uygulanmasında sorumlu kılınarak görevlendirildi.

Borçka ilçesinde oturup il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uymasının zorunlu olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Borçka Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe kaymakamlığından izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve sorumlu vali yardımcısının veya ilgili ilçe kaymakamının onayıyla istisna tutulacak. Borçka ilçesinde oturmayıp başka yerde oturan fakat Borçka’da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının Borçka Kaymakamlığının onayıyla karantina kurallarından istisna tutulacak."

SAKARYA'DA BİR SOKAK

Sakarya'da, çoğunlukla sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı bir sokak karantina altına alındı.

Sakarya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından verilen karar doğrultusunda, Adapazarı Ozanlar Mahallesi’nde bulunan Mete Sokak, karantina altına alındı. Sokak giriş -çıkışlara kapatıldı. Polis ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak çevresinde önlem aldı.

Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya çalışmaları yerine takip ederken, sokakta çoğunlukla sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı öğrenildi.

ORDU'DA BİR MAHALLE

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinde çeşitli sebeplerle diğer illerden dönüşlerin artması sonucu yapılan testler sonucunda koronavirüs vakaları tespit edildi. Testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişi sayısının yüksek olduğunun tespit edilmesi üzerine salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla 2 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar mahallede karantina kararı alındı.

Karantina kararı alınması nedeniyle Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Ordu Valiliği, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını açıkladı.