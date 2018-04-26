Advertisement Advertisement
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu ! Çok sayıda gözaltı var
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu ! Çok sayıda gözaltı var
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu !
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu !
MHP'den tartışma yaratacak istifa ! İYİ Parti'ye geçti
MHP'den tartışma yaratacak istifa ! İYİ Parti'ye geçti
Rusya'dan Türkiye için flaş S-400 açıklaması !
Rusya'dan Türkiye için flaş S-400 açıklaması !
Artık ücret alınmayacak... 28 Nisan'da başlıyor !
Artık ücret alınmayacak... 28 Nisan'da başlıyor !
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi ? Flaş açıklama
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi ? Flaş açıklama
İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye destek !
İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye destek !
Dev ihalede kazanan belli oldu ! 725 milyon lira...
Dev ihalede kazanan belli oldu ! 725 milyon lira...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Nisan 2018 23:17

Bir ilçeyi istila ettiler ! Vatandaşlar yardım bekliyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesini çekirgeler bastı. Mahalle sakinleri çekirgelerin tarlalara ulaşmaması için nöbet tutuyor.

Bir ilçeyi istila ettiler ! Vatandaşlar yardım bekliyor
A+ A-

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, çekirge istilasına uğrayan vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy kırsal mahallesinde, mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için tarla başında nöbet tutarak yaklaşan çekirge sürülerinin yönünü değiştiriyor.

Bir haftadır çekirge sürüleri ile mücadele ettiklerini belirten mahalle sakinlerinden Remzi Arpacık, "Yıllardır bu mahallede yaşıyoruz ancak ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Binlerce çekirge ekinlerimize doğru geliyor, bunların yönünü değiştirmek için mahalle sakinleri olarak tarla başında gün boyu nöbet tutuyoruz. Ancak bir türlü gitmiyorlar o kadar çoklar ki her yerden çıkıyorlar. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Siverek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de mahallede inceleme yapıldığını ve gerekli ilaçlamanın yapılacağını duyurdu.

nöbet , ilaçlama , çekirge , istila , siverek , tarla
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM