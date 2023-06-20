Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Kayseri’deki kent ekmek büfelerinde satılan 200 gramlık ekmeğe zam yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekmeğe yüzde 30 oranında zam yaptı. Zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 75 kuruştan 3 lira 75 kuruşa yükseldi.

Kayseri Fırıncılar Odasına bağlı faaliyet gösteren fırınlarda da 1 Haziran itibariyle fiyat güncellemesine gidilerek 4 lira olan 200 gram somun ekmek 5 liraya yükseltilmişti.