  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Bir ilde daha ekmeğe zam geldi
Güncelleme:

Kayseri’deki kent ekmek büfelerinde satılan 200 gramlık ekmeğe zam yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekmeğe yüzde 30 oranında zam yaptı. Zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 75 kuruştan 3 lira 75 kuruşa yükseldi.

Kayseri Fırıncılar Odasına bağlı faaliyet gösteren fırınlarda da 1 Haziran itibariyle fiyat güncellemesine gidilerek 4 lira olan 200 gram somun ekmek 5 liraya yükseltilmişti.

Etiketler ekmek ekmeğe zam zam geldi ekmek zamlandı zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eski İçişleri Bakanı'nın AK Parti'deki yeni görevi belli oldu
Çanakkale'de 100 kiloluk bir canavar zıpkınla yakalandı! O anlar kamerada
Yağışlara veda edin! Yaz şimdi geliyor!
CHP'li isimden Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu'na dolandırıcılık davası
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Mahalleli Suriyeli zanlıyı linç ediyordu!
Otomobildeki 4 şüphelinin midesinden eroin çıktı
Otel tatili hayal oldu! Fiyatlar yarı yarıya yükseldi
Dolar ve Euro yeniden yükselişe geçti
Hande Erçel'in cesur ''yaz geldi'' pozları olay oldu
Yerli İHA ve SİHA'lar Fransa'da gövde gösterisi yaptı