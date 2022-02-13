Bir ilde daha ekmeğe zam
Yozgat’ta ekmeğe zam geldi. Yozgat’ta fiyatı 2 lira olan 200 gram ekmeğe 50 kuruş zam gelerek 2 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.
Yozgat’ta ekmeğe 12 Şubat 2022 tarihi itibariyle 50 kuruş zam geldi. Zamla birlikte 200 gram ekmeğin satış fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükseldi. Fırıncılardan gelen yoğun talepler üzerine alınan karara göre 200 gram pide 2 lira 75 kuruş, 200 gram parmak çörek ise 3 lira olarak belirlendi.
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