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Bir ilde denize girmek yasaklandı

Bir ilde denize girmek yasaklandı
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Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere izin verilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Sakarya'da geçtiğimiz hafta sonu denize girmek yasaklanmıştı.

AA

Etiketler sakarya denize girme yasağı
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