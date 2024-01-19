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Bir ilde şap alarmı! Hayvan pazarları kapatıldı

Bir ilde şap alarmı! Hayvan pazarları kapatıldı
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Tokat'ta bazı hayvancılık işletmelerinde şap hastalığı görülmesi üzerine hayvan pazarları kapatıldı.

Kentte bazı hayvancılık işletmelerinde şap hastalığı tespit edildi. Tokat İl Tarım ve  Orman Müdürlüğü’nün aldığı kararla kent genelinde hayvan pazarları kapatıldı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, “İlimize komşu Sivas, Yozgat, Ordu illerinde görülen şap hastalığı mihrakları nedeniyle hayvan satış yerleri kapatılmıştı. Son günlerde ilimizde de hastalığın birkaç hayvancılık işletmesinde görülmesi yapılan filyasyon çalışmasında kaynağın hayvan pazar yerleri olması nedeniyle 2023/03 sayılı İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile il genelindeki tüm hayvan pazaryerlerimiz 17.01.2024 tarihinden itibaren tedbir amacıyla 2’nci bir emre kadar kapalı kalacaktır” ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler tokat şap hayvan pazarı
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