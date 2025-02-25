Bir ilde yarın okullar tatil edildi

Ordu'da kar yağışı sonrası meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime ara verildi

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda da eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğine dikkat çekilerek, "Resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.