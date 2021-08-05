Bir ilginç olay: Boşalan şehirde atıyla eczaneye gelip ilaç aradı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını termik santrale sıçrayınca yerleşim yerleri boşaltıldı. Ören'de yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Sönmez, atı ile boşalan şehirde eczaneye gelip ilaç aradı.
Muğla’da durmaksızın devam eden orman yangınları yüzünden boşaltılan Ören’de bir vatandaş atıyla eczaneye gelip ilaç aradı. Salgın dönemi olduğu için toplu taşıma kullanmak istemediğini belirten 76 yaşındaki Mehmet Sönmez, sabah saatlerinde atıyla Ören’deki bir eczaneye gelerek ilaç almak istedi.
Yaşlı adam boşaltılan ve girişlerin yasak olduğu şehirdeki eczanenin kapalı olduğunu görünce atından inmeden geldiği gibi atıyla evine geri döndü.
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