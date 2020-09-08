Bir ilimiz daha alarm veriyor: ''Vaka %901, vefat sayısı %433 arttı''

Çorum’un Türkiye’nin bir aynası olduğunu ifade eden İl Başkanı Mehmet Tahtasız, özellikle son 3 hafta corona virüs vakalarının korkutucu derece arttığını söyledi. Artan vakalar nedeniyle hastanelerin ve sağlık çalışanlarının zor durumda kaldığını ifade eden Tahtasız, şeffaflık ve ortak akıl çağrısında bulundu.

3 HAFTADA KORKUNÇ ARTIŞ

1 Haziran’dan sonra corona tedbirlerinin azaltılmasıyla başlayan normalleşme sürecinde özellikle son 3 haftada vaka artışlarının rekor seviyelere ulaştığı dile getiren Mehmet Tahtasız şunları söyledi:

“Çorum'da corona virüsten dolayı 3 hafta önce 12 olan vefat sayısı bugünlerde 52 oldu. Artış oranı yüzde 433. Pozitif vaka sayısı, 3 hafta önce 750 iken şimdi 6 bin 757’ye çıktı. Artış yüzde 901.

Gelinen durum maalesef ki kontrol edilebilirlik aşamasını geçmektedir. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, cansiperhane çalışan, kendi sağlıklarını riske atan insanlarımızın bu emeklerini boşa çıkarmaya hakkımız bulunmamaktadır” diye konuşarak ülke genelinin de Çorum’dan bir farkı bulunmadığını söyledi.

ORTAK AKILLA ÇALIŞMA YAPILMALI

Vatandaşların yaşadığı ekonomik sorunların salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını kaydeden Tahtasız açıklamasını şöyle bitirdi:

“Her geçen gün vaka sayıları daha da artıyor. Hastanelerimizin taşıyamayacağı kapasitelere ulaşıyor. Farklı bir şeyler yapmaz isek durumun çok daha kötü olacağı gözlemleniyor. Görünen köy kılavuz istemiyor.

Resmi kurumlar, STK, tüm vatandaşlarımızla birlikte mevcut durumun açık, ayrıntılı bir şekilde paylaşılması ve bir seferberlik gibi ortak akıl ile çalışma yapılması gerekmektedir. Sorunun muhatapları soruna ortak olmalıdır ki durumun ciddiyetinin farkına varsın. Toplumsal davranış değişikliği sonuca ulaşmamızı kolaylaştıracaktır”.

Tahtasız, kapatılan eski hastanenin pandemi sürecinde tekrar açılmasını istedi.