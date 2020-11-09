Bir ilimizde daha 65 yaş yasakları geri geldi!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Okay Memiş başkanlığında toplandı ve salgına ilişkin ek kararlar alındı.



Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranı düzenli olarak takip edilecek.

ERZURUM'DA 65 YAŞ VE ÜZERİNE KISITLAMA

65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatleri arasında maske ve mesafe kuralına uyarak sokağa çıkabilecek, diğer zamanlarda sokağa çıkmaları kısıtlanacak, kahve, kıraathane ve çay ocaklarına girişleri yasaklanacak, daha önceki İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda düğün ve cenazelere 1. dereceden yakınlar hariç katılım yasaklanacak.

Uygulamaya 9 Kasım'dan itibaren başlanacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ilgililere idari para cezası uygulanacak.

Şehir merkezine uzak olan mahallelerden ilçe ve kent merkezlerine yolcu taşıyan minibüs ve dolmuşların da hareket saatleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtı bulunmayan saatlere uygun yapılacak.

Ayrıca pozitif veya temaslı kişilerden izolasyonu ihlal edenler veya salgın kurallarına aykırı cenaze törenleri, taziyeler ya da düğün, kına ve benzeri her türlü toplu etkinlikleri düzenleyenlere yönelik, önleyici veya cezai uygulamalar açısından, mahalle muhtarları daha aktif olarak rol alarak, kaymakamlıklara bilgilendirme yapacak.

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