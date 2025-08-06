Bir ilimizde daha alarm zilleri çalıyor: ''43-44 günlük su kaldı''

Bursa'da sıcak hava ve yağışsız geçen günler nedeniyle barajlar kurumaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 43-44 günlük su kaldığını belirterek vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gemlik Gençlik Merkezi’nin açılış töreninde son dönemde etkili olan orman yangınları ve su tasarrufu konusunda açıklamalarda bulundu. Birçok uyarı yapılmasına rağmen yangınların önüne geçemediklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin gün içerisinde 14 dakikada bir yangın ihbarı aldığını söyledi. Geçen hafta yaklaşık 10 bin futbol sahası büyüklüğünde bir yeşil alanı kaybettiklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Yangınları söndürmek için müthiş mücadele ve dayanışma vardı. Toplum ve Bursa birleşmişti. Bursa, bütünleştiğinde neleri başarabileceğini gösterdi. Lütfen anız yakmayın. En son çıkan yangın yine anız yakılmasından geldi. Orman alanlarında ateş yakmayalım. Çevre cam ve plastik atık atmayalım. Elektrik tesisatlarımızı ve bacalarımızı kontrol ettirelim. Sadece ormanlar yanmadı. Yanan yüreğimiz oldu, yanan canlılar oldu" dedi.

"43-44 günlük suyumuz var"

Su tasarrufu konusunu da çok önemsediklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, iklim değişikliklerinin getirdiği sonuç itibariyle Bursa’nın artık su şehri olmadığını dile getirdi. Bursa’nın artık su fakiri şehirler arasında girdiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Yağmur ve karın yağmaması gibi etkenleri birleştirdiğimizde artık öyle hale geldik ki su tasarrufunun önemli olduğu süreci yaşıyoruz. Onun için suyu tasarruflu kullanalım. Bahçelerimizi işlenmiş suyla sulamayalım. Arabalarımızı işlenmiş suyla yıkamayalım. Tasarruf tedbirlerimizi alalım. Günde yaklaşık 600 bin metreküp civarında su tüketiyoruz. Şu anda 43-44 günlük suyumuz var. Bu konuda özel bir çalışmayla ayın 1’inde Doburca Arıtma Tesisleri’ne akıtacağımız günlük yaklaşık 100-110 bin metreküp suyu temin edeceğiz. Yılbaşından beri çalışıyoruz. Çünkü bugünleri gördük. Ancak yine de tasarrufa ihtiyaç var. Su tüketimini azaltalım. Yapacağımız tasarruflar daha fazla gün bize sağlayacaktır. Doğasıyla, suyuyla yaşayan bir Bursa ancak hepimizin duyarlılığıyla mümkündür" diye konuştu.

İHA