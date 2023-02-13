Bir ilimizde daha arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'da deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sonlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adana'da arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

Twitter hesabında açıklama yapan Vahit Kirişci, Adana'da 418 kişinin öldüğünü, 34 kişinin enkazdan kurtarıldığını aktardı.

Kirişci, "Adana’mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti. Rabb’im rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm depremzede kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.