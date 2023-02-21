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Bir ilimizde daha arama kurtarma çalışması sona erdi

Bir ilimizde daha arama kurtarma çalışması sona erdi
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Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışması tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, dün Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem ve devamındaki Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğündeki artçı sarsıntının ardından yürütülen çalışmalar sonrası enkaz altında kimse kalmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Etiketler arama kurtarma hatay deprem çalışmalar
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