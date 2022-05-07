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Bir ilimizde daha ekmeğe zam

Bir ilimizde daha ekmeğe zam

Malatya’da Ramazan ayı öncesi ertelenen ekmek zammı yürürlüğe girdi. Halk ekmeğe 50 kuruşluk zam yapıldı.

Malatya Fırıncılar Odası, maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 200 gramı 2,5 TL’ye satılan ekmeğin gramajını sabit tutularak 21 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren 3 TL’ye satmaya başlamış ama Ramazan ayı nedeniyle zam ertelenmişti.

Ramazan ayının sona ermesiyle halk ekmek olarak bilinen MEGSAŞ ekmeklerinde 50 kuruşluk fiyat güncellemesi yapıldı. Yapılan zam sonrası somun ekmek 2.00 TL’den 2,50 TL’ye, çeşit ekmek de 2.25 TL’den 2.75 TL’ye yükseltildi. 

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