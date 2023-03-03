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Bir ilimizde daha ekmeğe zam

Bir ilimizde daha ekmeğe zam
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Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanlığı (HESOB), 4 TL olan 200 gram ekmeğe 1 TL zam uygulanarak 5 TL ‘ye yükseltildi.

4 TL olan 200 gram ekmeğe 1 TL zam uygulanmasına karar verildi. Zamlı fiyat HESOB tarafından kent genelinde uygulanmaya başladı.

Alınan kararla birlikte 200 gram tırnaklı pide ve somun ekmeğin fiyatı 4 TL’den 5 TL’ye, 130 gram (açık) lavaş ekmeğin fiyatı 2,5 TL’den 3,5 TL’ye yükseldi.

Hakkari'de iki yılda ekmeğe iki defa zam yapıldığını söyleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Van’da ekmeğin 3,5 ile 4 TL arasında satıldığını ifade eden vatandaşlar, "Temel gıda maddelerinden ekmeğin 5 TL'ye çıkartılması insafsızlıktır" ifadelerini kullanarak isyan etti. 

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