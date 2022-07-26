  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilimizde daha ormanlara giriş ve ateşli piknik yasaklandı

Bir ilimizde daha ormanlara giriş ve ateşli piknik yasaklandı

Bir ilimizde daha ormanlara giriş ve ateşli piknik yasaklandı

Rize'de orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara giriş, ağustos ayı sonuna kadar yasaklandığı duyuruldu.

Rize Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanmıştır. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. Herhangi bir olumsuz durumda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması gerekmektedir."

Etiketler rize piknik orman ormanlık arazi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kim der ki 58 yaşında... Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı
MasterChef Türkiye jüri üyeleri ne kadar kazanıyor? Aldıkları paralar ağızları açık bıraktı!
Rihanna, güzellik sektöründeki girişimlerini genişletiyor
Motorine indirim geldi, sıra benzinde
Erdoğan’dan gazeteciye: ''Fiyat sorma, fiyat sorma!''
Ordu'da korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Aleyna Kalaycıoğlu düğünde kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle ortalığı salladı
Kaan Urgancıoğlu tarzı ile şaşırttı: Bunu kendine neden yaptın?
Karadeniz'de yağmur bekleniyor, yurdun geri kalanı kavrulacak
Eda Taşpınar sevgilisinin sırtında poz verdi