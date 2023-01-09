Bir ilimizde eğitime 1 gün ara verildi
Van’ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Van Valiliği tarafından taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, “Van ili merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile taşımalı kapsamındaki öğrencilere okullar 9 Ocak 2023 tarihinde tatil edilmiştir” denildi
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