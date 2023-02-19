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Bir ilimizde eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Bir ilimizde eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi
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Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Artvin’de etkili olan kar yağışıyla birlikte Artvin merkez, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Artvin merkez, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde eğitim öğretime 20 Şubat Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, il merkezi ve söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de 1 gün süre ile idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Etiketler artvin eğitim kar tatili eğitime kar tatili
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